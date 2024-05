Reagisce violentemente al controllo dei carabinieri, con lui ha anche droga: arrestato

Era stato espulso dal territorio nazionale nella primavera del 2023, con il divieto di tornarci per cinque anni. E, invece, i carabinieri lo hanno sorpreso a Spinea, fermandolo nei pressi di un parco di viale Viareggio.

È finito in manette un 21enne di nazionalità albanese, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e reingresso illegale in Italia. Il giovane è stato bloccato dopo aver reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari e guadagnarsi la fuga. La successiva perquisizione ha permesso di trovargli addosso circa otto grammi di hashish, che sono stati sequestrati. Il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha rilasciato il nulla osta per una nuova espulsione. Il 21enne è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Bari.

