Ricercato da più di un anno, arrestato. La droga nascosta nelle mutande

Era ricercato da più di un anno: deve scontare una condanna a otto mesi di carcere. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Spinea hanno rintracciato e arrestato B.D., 41enne nato in Guinea, colpito da ordine di carcerazione per spaccio di droga commesso a Marghera a novembre del 2018.

L'uomo, che usufruiva dei benefici di protezione sussidiaria per ragioni umanitarie, una volta individuato, è stato accompagnato in caserma e qui, durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato addosso, nascosti nelle mutande, dieci grammi di marijuana. Abbastanza per far scattare anche una denuncia.