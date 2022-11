Fermato al confine, ladro arrestato a 11 anni dalla condanna

Forzano il basculante del garage per impossessarsi di una fiammante auto sportiva, ma uno dei membri della banda, un cittadino romeno oggi 40enne, decide di assecondare la propria passione per le due ruote, salendo in sella a una moto da strada. Solo dopo che i complici si sono allontanati dal luogo del furto sgasando, il ladro si rende conto che il ciclomotore è a secco di benzina. Un errore da principiante, che lo costringe alla fuga a piedi, lasciando numerose tracce del suo passaggio, che permettono alle forze dell'ordine di identificare l'intera banda e mandarla a processo.

A distanza di 11 anni dalla condanna del tribunale di Venezia, i carabinieri della stazione di Basovizza (Trieste) hanno rintracciato il "centauro" durante un controllo di retrovalico. I militari lo hanno intercettato all'interno di un autobus, e l'esito dei controlli sul terminale interforze ha fatto riaffiorare un mandato di cattura: il 40enne deve scontare ancora 5 mesi di reclusione per tentato furto aggravato e viene accompagnato in carcere a Trieste per finire di scontare la propria pena.