Cede l'eroina e scappa alla vista degli agenti: arrestato

Si dà alla fuga dopo aver venduto l'eroina, ma viene bloccato dagli agenti in via Rizzardi a Marghera e arrestato. I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì, ad essere fermato un uomo con precedenti specifici.

Verso le 16, gli agenti erano impegnati in un servizio di perlustrazioni nelle aree adiacenti alla stazione di Mestre, e la loro attenzione è stata attirata da due persone già note, che stavano parlando con un sospetto tossicodipendente all'incrocio tra via Dante e via Montello. In questo gruppo hanno riconosciuto un uomo già arrestato ad aprile 2021 per spaccio di eroina, sempre nella stessa zona, dopo aver tentato la fuga in bici ed aver opposto resistenza agli agenti. In questa circostanza, il sospetto spacciatore, dopo aver ricevuto delle banconote, si è diretto velocemente verso il sottopassaggio pedonale. Accortosi che gli agenti avevano già fermato il cliente, è scappato verso Marghera, dove è stato intercettato. Nel corso della breve fuga si era sbarazzato del denaro appena ricevuto e di diverse dosi di droga, presumibilmente eroina e cocaina.

Dopo le formalità di rito è stato arrestato, e questa mattina è comparso in tribunale per l'udienza di convalida. Il giudice ha disposto il divieto di dimora in provincia di Venezia e riconosciuto il termine di difesa per la definizione del processo.