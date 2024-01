Si dà alla macchia per non finire in carcere, spacciatore stanato dalla polizia

Aveva a suo carico un ordine di carcerazione, ma per lungo tempo è riuscito a far perdere le proprie tracce alle forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato di polizia di Jesolo lo hanno rintracciato dopo un'attenta attività d'indagine: si tratta di un cittadino straniero, noto per diversi reati, in particolare lo spaccio di stupefacenti.

L'uomo frequentava luoghi sempre diversi, con l'obiettivo di non essere rintracciato ed evitare il carcere, ma alla fine è caduto nella rete della polizia. La scorsa settimana è stato intercettato e portato presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, un volta terminati gli accertamenti di rito.