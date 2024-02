Cede hashish a un minore vicino le scuole: arrestata spacciatrice

Nell'ambito dei continui controlli sul territorio per garantire l'ordine nelle aree più delicate e degradate di Mestre e Marghera, nell'ultima settimana gli agenti della polizia di Stato hanno controllato più di 170 persone, più della metà di nazionalità stranieri, e molti gravati da precedenti di polizia. I poliziotti hanno anche condotto accertamenti su 30 veicoli e ulteriori approfondimenti in esercizi commerciali, nell'ambito dei quali sono stati sanzionati due locali per circa 3.400 euro.

Un servizio congiunto condotto tra agenti di Jesolo, Mestre e Padova hanno permesso di identificare ulteriori 112 persone, tra cui 5 con a carico precedenti penali, oltre che controllare quasi 80 veicoli. In un caso, gli operatori di Jesolo hanno arrestato una donna sospettata di spaccio di sostanze stupefacenti: la giovane, preso l'autobus in città, sarebbe stata sorpresa a cedere dell'hashish a un minorenne nei pressi degli istituti scolastici di San Donà di Piave.

I poliziotti hanno intercettato la donna prima che potesse dileguarsi. A seguito di perquisizione, è stata trovata in possesso di altri 73 grammi di droga, oltre a un bilancino di precisione. Arrestata, si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.