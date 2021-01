Si sgretola la banda dello spaccio di cocaina di Marcon: arrestata una 35enne

Se fosse una serie televisiva, staremmo parlando di uno spin off o di una nuova stagione. I carabinieri di Marcon hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio M.M., 35enne moldava, trovata in casa con diverse dosi di cocaina e tutto l'occorrente per il confezionamento e la gestione del giro della clientela.

Spaccio di cocaina, 35enne in manette

L'intervento dei militari è legato all'arresto lo scorso luglio di quattro pusher che gestivano le fila di un fiorente giro di spaccio di cocaina sull'area di Carpenedo e più in generale Mestre. L'attività investigativa, negli ultimi mesi, è proseguita con l'analisi dei tabulati telefonici e con individuazioni fotografiche di tossicodipendenti impegnati nell'acquisto delle dosi. I carabinieri, sommando le informazioni, sono arrivati alla 35enne, responsabile di un piccolo giro di cocaina, con il medesimo serbatoio dei colleghi già in carcere.

All'interno dell'appartamento della donna, la cui perquisizione è stata autorizzata dall'autorità giudiziaria, sono stati trovati 28 grammi di cocaina già suddivisa in singole dosi (una ventina circa), oltre al classico kit per il taglio ed il confezionamento e circa 1000 euro in contanti, considerati il provento dell'illecita attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata arrestata, mentre la droga è stata sottoposta a sequestro.

Nei giorni scorsi i carabinieri avevano arrestato un altro componente della banda, un trevigiano di 48 anni residente a Casale Sul Sile. Secondo le attività d'indagine, l'uomo era impegnato nello spaccio dal 2010; i carabinieri erano riusciti ad arrivare al pusher con molti pedinamenti, che hanno permesso di individuare nel parcheggio di un ristorante attiguo alla propria abitazione il punto di riferimento per la sua clientela.