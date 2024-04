Aveva speronato una volante e rischiato di investire un carabiniere: in carcere

È stato portato in carcere un uomo di nazionalità tunisina che per due volte, nelle scorse settimane, avrebbe fatto resistenza alle forze dell'ordine, speronando un'auto di servizio e rischiando di investire un carabiniere per riuscire guadagnarsi la fuga.

Il primo episodio risale alla notte del 13 marzo. Era alla guida di una Bmw nella zona di Mestre, con un amico sul sedile passeggero, quando è incappato in un posto di controllo della polizia lungo la strada. Anziché fermarsi all'alt, però, avrebbe proseguito la sua corsa ad alta velocità. Inseguito e raggiunto, avrebbe sterzato all'improvviso, andando a sbattere contro la volante. A quel punto, costretto ad effettuare una retromarcia, è stato finalmente fermato.

Gli agenti lo hanno perquisito, trovandogli addosso dell'hashish, e sono poi risaliti alla stanza di albergo nel quale alloggiava: all'interno è stata rintracciata una pistola a gas. Sono poi passati all'appartamento del passeggero, un uomo di nazionalità italiana, trovando un bilancino di precisione e 7 grammi di marijuana. Entrambi in quell'occasione sono stati arrestati, ma liberati dopo il processo per direttissima con la misura del divieto di dimora nella provincia di Venezia.

Alcuni giorni dopo, a Marghera, si è verificato il secondo episodio. Questa volta il controllo è stato dei carabinieri, che hanno notato la Bmw in sosta, con all’interno due uomini. Il conducente, vedendo avvicinarsi i militari, sarebbe partito improvvisamente, sfiorando uno dei carabinieri. La pattuglia è comunque riuscita a fermare l'auto, ma l'uomo alla guida è scappato a piedi. È stato invece bloccato il passeggero, che ha rivelato l’identità del guidatore, risultato essere lo stesso tunisino dello speronamento precedente. Inoltre a bordo della Bmw c'era un cane, che è stato affidato al servizio veterinario.

Qualche giorno dopo è stato lo stesso tunisino a farsi vivo nel tentativo di recuperare il cane, ulteriore prova del fatto che era proprio lui l'uomo alla guida della Bmw. A quel punto, considerati gli indizi a suo carico e le varie violazioni al divieto di dimora, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato nei giorni scorsi per portarlo al penitenziario di Venezia, notificandogli anche il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.