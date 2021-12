Continua a perseguitare la ex, 29enne finisce in carcere

Un 29enne di Chioggia, E.D., è stato arrestato e portato in carcere dopo aver continuato a perseguitare la ex, che non poteva più avvicinare. I carabinieri della città clodiense lo hanno fermato giovedì.

Il giovane era già stato colpito da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e contemporaneo dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla coniuge. Misure che ha violato e che hanno portato all'arresto. Venerdì è stato portato davanti al giudice che ha disposto il suo trasferimento in carcere.