Arrestato in flagranza differita per atti persecutori contro la ex compagna

Arrestato e portato in carcere in base alle nuove norme che consentono l'arresto in "flagranza differita": è il primo caso di questo tipo nel territorio veneziano (in precedenza era successo a Padova), dove gli agenti della questura hanno fermato un uomo accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L'arresto è stato effettuato nella notte del 6 gennaio dalle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

La nuova disposizione è valida in alcuni casi specifici, tra cui il reato di stalking, purché sia applicata entro 48 ore dai fatti e in presenza di prove evidenti della violenza. In questo caso, come riferisce la questura, l’uomo «avrebbe posto in essere un insieme di condotte violente e vessatorie, sotto forma di molestia e di minaccia».

L'operazione era scaturita dalla segnalazione fatta da una persona esterna al contesto familiare, che aveva scoperto lo stato di ansia della donna. Dopo la querela resa dalla vittima, i poliziotti hanno avviato un'indagine che ha consentito di raccogliere «gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo» e quindi di procedere al suo arresto. L’Autorità giudiziaria, a conclusione del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo, che è stato portato al carcere di Venezia. La vittima è invece stata accompagnata in un centro antiviolenza della zona per il supporto necessario.

Quest’ultima attività si aggiunge ad una serie di risultati conseguiti nell'ambito delle violenze di genere nel corso del 2023. Secondo la questura, nell'anno da poco terminato si è verificato un netto incremento, rispetto al 2022, delle misure di prevenzione emesse, ovvero tutti quei provvedimenti preventivi che riguardano soggetti considerati socialmente pericolosi: misure che non presuppongono necessariamente la commissione di reati e la relativa condanna. Nel 2023 sono stati 123 i provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, a fronte degli 87 emessi nell’anno 2022; gli ammonimenti per atti persecutori sono stati 71, contro i 52 del 2022. Nel 2023 le volanti hanno effettuato 530 interventi riconducibili a violenza domestica (nel 2022 erano stati 427), con l’applicazione di 97 procedure di intervento di codicerosso (87 nell’anno precedente).