Perseguita e minaccia la ex per mesi, arrestato un 49enne

A settembre gli era stato notificato un divieto di avvicinamento alla ex compagna, che lui non ha rispettato. Tanto che il mese successivo gli è stata imposta una misura più restrittiva: il divieto di dimora a Marcon, dove la donna vive. Neanche questo è bastato a fermare A.M., 49enne, che ha continuato a perseguitare la ex compagna.

Fino a venerdì, quando i carabinieri di Marcon lo hanno arrestato. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per minaccia e ingiurie e per il suo comportamento aggressivo nei confronti della donna. Le sue continue e pesanti intimidazioni, in preda ad una furia cieca, hanno convinto inquirenti e magistratura che dalle minacce verbali la situazione potesse ulteriormente peggiorare.