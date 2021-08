Stalking: segue la ex moglie in auto, arrestato 41enne

In manette dopo aver pedinato la ex. Ora non potrà più avvicinarsi a lei

Si è messa al volante e, poco dopo, ha notato che un'auto la seguiva. Era quella del suo ex compagno che, già da qualche tempo, la perseguitava. Così una donna di Portogruaro ha deciso di chiamare i carabinieri che, poco dopo, hanno arrestato l'uomo, un 41enne.

L'episodio risale alla notte del 6 agosto. Il 41enne ha seguito la ex per diversi chilometri. L’operatore del 112 ha indirizzato la pattuglia dell’Arma esattamente dove stava transitando la donna. I militari subito hanno individuato il veicolo dell’uomo e dopo averlo fermato e portato in caserma lo hanno arrestato per atti persecutori. L’uomo, prima ristretto agli arresti domiciliari, è poi stato rimesso in libertà dal giudice con il divieto di avvicinarsi e contattare la ex moglie.