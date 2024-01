Picchia e minaccia la madre, arrestato

Ha chiamato il 113, in preda alla paura: «Mio figlio mi ha aggredita». La polizia è arrivata subito sul posto e, dopo aver calmato la situazione, ha scoperto che quello non era il primo episodio di violenza. È finito in manette un cittadino di Marghera, accusato di maltrattamenti nei confronti della madre.

L'uomo, nonostante la presenza degli agenti, ha continuato a inveire e a intimidire la donna. I poliziotti, dopo aver verificato le condizioni della vittima, che era stata colpita, sono venuti a conoscenza che il figlio l'aveva aggredita più volte anche in passato. Il tutto documentato con referti medici.

In poche settimane 4 arresti e 24 ammonimenti

Questo arresto non è stato l'unico nelle ultime settimane. Solo a cavallo tra la fine di dicembre e gennaio, infatti, la polizia ha ammanettato altre tre persone per maltrattamenti. Tra queste, una donna già denunciata per aggressioni ai danni dei propri familiari, che ha violato il divieto di avvicinamento. E, ancora, nei giorni scorsi un ragazzo affetto da problemi psichici e in cura per consumo di stupefacenti che più volte ha aggredito e minacciato le sue due sorelle. Infine, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un senza fissa dimora che più volte si era reso responsabile di episodi di violenza nei confronti della nonna. Dall'inizio di gennaio sono stati irrogati 12 ammonimenti per violenza domestica e 12 per atti persecutori.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday