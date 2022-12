Sequestrati 147mila prodotti tra articoli per il Natale e souvenir

La Guardia di Finanza di Venezia, nel corso di tre controlli eseguiti presso altrettanti negozi tra Mestre, Marghera e Quarto d’Altino, gestiti da cittadini stranieri, ha sottoposto a sequestro oltre 128mila prodotti per il Natale, tra cui moltissime decorazioni per la casa, risultate non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e europea, oltre che prive delle informazioni minime, in lingua italiana, sulla loro composizione e sulle precauzioni d’uso.

Sul centro storico di Venezia e sulle isole sono in corso altre verifiche da parte delle fiamme gialle che, in questi giorni, hanno portato al sequestro di oltre 17mila prodotti posti in vendita in violazione alle norme del codice del consumo, tra cui oggetti in vetro per i turisti e addobbi natalizi, in quanto risultati privi di etichette e mancanti delle condizioni minime previste dalle norme sulla sicurezza dei prodotti.