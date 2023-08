I finanzieri sequestrano 5mila asciugacapelli non in regola

Il personale della guardia di finanza di Mirano ha sottoposto a sequestro amministrativo oltre 5mila articoli elettrici ritenuti pericolosi, pronti per essere venduti in assenza delle indicazioni di sicurezza previste dalle norme.

A far partire i controlli è stata una segnalazione arrivata al reparto. I finanzieri hanno verificato le informazioni dapprima con degli accertamenti preliminari e poi recandosi direttamente sul posto, un esercizio commerciale di Camponogara. Qui hanno effettivamente trovato 5.088 mini asciugacapelli elettrici non in regola, prodotti che sono stati giudicati non sicuri e ad alto rischio per i consumatori.

Oltre al sequestro, il titolare dell’attività è stato segnalato alle autorità competenti per l’irrogazione della sanzione: la multa ammonta ad una cifra che va dai 50 ai 150 euro per ogni pezzo messo in commercio, comunque compresa tra i 10mila e i 60mila euro.