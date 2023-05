Completato dopo 20 anni l'asilo "Nido dei Cuccioli" a San Donà

A distanza di vent’anni dalla sua apertura nel 2003, l’edificio che ospita l’asilo "Nido dei Cuccioli" di San Donà è ora fruibile nella sua interezza. L'intervento di ristrutturazione, della durata di sei mesi per un importo di 370 mila euro, ha interessato il primo piano di 210 metri quadrati, che all’epoca era stato lasciato al grezzo e senza impianti.

Più spazio a disposizione

I nuovi lavori hanno aumentato lo spazio a disposizione per creare uno spazio versatile, utilizzabile in varie fasce orarie e da utenti differenti. Il piano nobile della struttura è ora composto da due nuove aule di 36 metri quadrati "modulari" da destinare ad attività didattiche complementari, un ufficio con la possibilità di effettuarvi riunioni, servizi igienici per gli adulti e uno specifico per i bambini, oltre a un magazzino di circa 50 metri quadri, ricavato in uno dei due ampi sottotetti dello stabile.

Sono state abbattute anche le barriere architettoniche, installando anche un ascensore per le persone disabili e si è ridisegnato l'accesso all'asilo creando un percorso separato per gli utenti esterni. Inoltre, è stata incrementata la sicurezza installando un’ampia scala antincendio che dà sul grande giardino. Come hanno spiegato i progettisti, grazie alle dimensioni e alla geometria delle aule stesse, sia nelle classi che negli spazi contigui è ora possibile creare all’occorrenza delle aree differenti per lo svolgimento di attività in gruppi di piccola o media dimensione.

«Ringraziamo l'amministrazione comunale per quanto fatto e per la dimostrazione di sensibilità nei temi che riguardano l’infanzia - dichiara Michele Andreetta, direttore della società cooperativa il Portico, che gestisce l'asilo -. Con l’ultimazione dei lavori davvero tanto attesi, abbiamo ora la possibilità di utilizzare questo nuovo spazio non solo come ampliamento delle attività del Nido dei Cuccioli, ma anche per creare iniziative che possano coinvolgere la cittadinanza sui temi dell’infanzia».