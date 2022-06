Ressa e code verso le spiagge, traffico al rientro nel pomeriggio

Il sistema dei controlli e i presidi fissi in spiaggia hanno tenuto testa al flusso straordinario di bagnanti che ha raggiunto le località di mare durante il weekend. A Jesolo tantissima confusione, un piccolo incidente e svariate multe per divieto di sosta, ma tutto è stato gestito nel migliore dei modi.

Diversi gli interventi della polizia locale anche per liberare i passi carrai: questo rende l'idea delle presenze nella città balneare sull'onda lunga del ponte della festa della Repubblica del 2 giugno. Tanta i veneti al mare come sempre, ma buoni anche i riscontri delle presenze straniere dal nord Europa, negli alberghi e nei campeggi: turisti per tradizione affezionati alle coste venete.

Obiettivi raggiunti anche a Jesolo sul fronte sicurezza, dopo il presidio annunciato dal Comune di steward a controllare stabilmente le piazze, Mazzini e Aurora arenile compreso, dalle 20 alle 4 del mattino. Nel pomeriggio di domenica le partenze per i rientri verso le città dell'entroterra affollano di nuovo le strade su di tutto il litorale, da Cavallino a Venezia e verso Treviso, con inevitabili code e rallentamenti.