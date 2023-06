Ponte del 2 giugno, assalto alle spiagge e domenica nuovi arrivi e rientri

Centinaia di migliaia di persone hanno raggiunto le spiagge per il ponte lungo del 2 giugno: disagi per le code, i rallentamenti e i numerosi incidenti (non gravi) lungo le direttrici del mare. A Campagna Lupia lo scontro laterale tra due macchine sulla Romea ha bloccato la statale per più di un'ora sabato mattina, ma non si sono avute conseguenze gravi per le tre persone che erano a bordo dei due mezzi.

A Jesolo almeno una decina i tamponamenti registrati, lievi, ma che hanno mandato in tilt il traffico in una località che ha contato tra venerdì e sabato l'arrivo di 150 mila persone e, nonostante l'assalto, ha retto bene l'urto. Tre ragazzi minorenni sono stati sanzionati dalla polizia locale venerdì, perché trovati a bere alcolici per strada, tra piazza Aurora e piazza Mazzini. Due di loro erano veneti, uno della provincia di Milano multato mentre beveva a canna un superalcolico. Uno straniero, di origini nordafricane, è stato bloccato in zona piazza Drago dalla polizia di Stato perché dopo essere andato in escandescenze ha iniziato a urlare brandendo una bottiglia di vetro rotta. Sul fronte viabilità è attesa una giornata intensa domenica sulle strade. Sia per l'arrivo dei turisti giornalieri, che si metteranno in viaggio verso il mare già di mattina, che per il ritorno in città di quanto hanno finito le vacanze del lungo weekend festivo.