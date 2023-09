Assassinio a Venezia: boom al box office, oltre 2 milioni di euro nei primi giorni di programmazione

Partenza col botto al box office per Assassinio a Venezia, terzo film in cui Kenneth Branagh interpreta Hercule Poirot, celebre investigatore belga nato dalla penna di Agatha Christie. L'incasso nel primo weekend di programmazione in sala ha superato i 2 milioni di euro.

Protagonista del nuovo lungometraggio è proprio la città lagunare: tra le calli e i campi di Venezia si aggira il noto commissario, accompagnato da un cast stellare che comprende Riccardo Scamarcio, Jamie Dornan e Tina Fey.

A Poirot cede anche l'Oppenheimer di Christopher Nolan con Cillian Murphy, che scende in seconda posizione: il fine settimana è stato da 1,3 milioni euro, ma col totale italiano di oltre 24 milioni di euro il lungometraggio sullo scienziato padre della bomba atomica si conferma il secondo più grande incasso dell'anno solare, dopo Barbie.