Non c'è ancora la gara per i posti nel garage comunale, diffida del 25 Aprile

La gara per l'assegnazione dei posti nel garage comunale di piazzale Roma continua a latitare, nonostante le rassicurazioni dell'assessore alla Mobilità, Renato Boraso. «L'ultimo bando risale a 12 anni fa», scrive l'associazione 25 Aprile nel testo di una diffida, che ha scelto come strumento per sollecitare una risposta, rivolta all'assessore e al sindaco Luigi Brugnaro. Sull'assegnazione dei posti riservati dal Comune ad almeno duemila cittadini, che sono in attesa, sono state depositate diverse interrogazioni a firma di tutti i gruppi di opposizione in Consiglio comunale. Da ultimo l'assessore Boraso aveva risposto dando garanzie sull'imminenza dell'emanazione del bando, durante il question time al Consiglio del 15 dicembre scorso. Poi però è trascorso ancora un mese e mezzo senza notizie.

Lunedì il 25 Aprile ha diffidato, «il sindaco a porre la questione all'ordine del giorno in giunta, e l'assessore a portare in giunta il testo della gara entro 30 giorni». Il passaggio è infatti necessario perché tutte le sedute sono convocate e presiedute dal primo cittadino. «Nonostante le periodiche dichiarazioni dell'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, continua a non essere possibile, per chi ne avrebbe diritto, chiedere l'assegnazione di un posto auto nella rimessa comunale - scrive l'associazione - E questo è un dei motivi principali che rischia di allontanare dalla città chi ha bisogno di parcheggiare per lavoro o perché è residente nella Venezia insulare. La prolungata inerzia nell'emanazione del bando potrebbe configurarsi come omissione di atti d'ufficio», conclude l'associazione.