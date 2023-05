Musile piange la scomparsa dell'assessore Gianni Tamai

Lutto a Musile per la morte dell'assessore Gianni Tamai, che si è spento questa mattina all'alba all'età di 66 anni. Amministratore di lungo corso, dall'ottobre del 2021 aveva le deleghe alle politiche sociali, della casa e dell'associazionismo.

«Musile di Piave - dice il sindaco, Silvia Susanna - piange oggi la scomparsa di una persona che nel corso della vita si è spesa con forza, passione e determinazione per la propria città. Estremamente altruista, intelligente, moderato e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Questo era Gianni Tamai, un caro amico, musilense doc, personalità attiva ed estremamente ottimista».

Nel corso della sua esperienza amministrativa più che decennale, ha seguito con grande attenzione il tema dei servizi sociali, arrivando a fondare l'associazione "I Musili", realtà che ancora oggi opera nel mondo del volontariato rappresentando un valido aiuto per molte famiglie della comunità. «Ma oltre all'esperienza nel campo politico - ricorda il primo cittadino - di lui resteranno sempre vive le sue doti di amicizia e di solidarietà verso il prossimo che facevano di lui una persona di altissimo valore umano. Faremo in modo che una figura che ha dato così tanto al nostro territorio non venga mai dimenticata. Gianni rimarrà per sempre nel cuore di tutti noi». Gianni Tamai lascia la moglie Maddalena.