Città metropolitana, l'assestamento di bilancio libera risorse per interventi alla viabilità

Liberati più di 5 milioni di euro per lavori in materia di viabilità, 3 milioni e 300mila, invece, per trasferimenti ad aziende del trasporto pubblico locale

Conti al sicuro e nuovi investimenti sulla viabilità provinciale grazie ad un assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 che mette a disposizione 8,4 milioni di euro nelle casse della città metropolitana. Si è svolta questa mattina in modalità di videoconferenza la seduta del Consiglio metropolitano, durante la quale sono state approvate entrambe le proposte di delibera all’ordine del giorno. Particolarmente importante quella che consente di mettere in sicurezza gli equilibri di bilancio per tutto l’esercizio 2021, utilizzando circa 5,1 milioni di euro per interventi in materia di viabilità e 3,3 milioni per trasferimenti ad aziende del trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda il quadro finanziario che esce dall’assestamento di bilancio, 3 milioni di euro di avanzo vincolato del 2020 garantiranno su un eventuale squilibrio dei contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale non coperti da contribuzione statale e 1,6 milioni serviranno per ridurre la Tari su attività economiche e utenze domestiche.

L’assestamento è stato possibile attraverso le maggiori entrate correnti pari a 784mila euro, con maggiori risorse da destinare a maggiori spese legate al covid. I soldi che si son resi disponibili dalla dismissione di beni immobili e partecipazioni con la precedente variazione di bilancio di maggio 2021 e grazie alle maggiori entrate statali per finanziamenti in materia di edilizia scolastica andranno, invece, a finanziare nuovi interventi per un importo totale di 1 milione e 180mila euro, di cui alcuni cofinanziati assieme ai comuni come la realizzazione della pista ciclabile sulla S64 nel Comune di Pramaggiore (150.000 euro), alcuni interventi sull’illuminazione pubblica sulla SP83 nel Comune di Campagna Lupia (100.000 euro), un parcheggio e una nuova fermata per il trasporto pubblico a Musile di Piave (100mila + 50mila euro da Atvo).

«Il risultato di questo bilancio di previsione rispecchia il cambio di rotta e il nuovo impulso che ha subito la città metropolitana nella sua gestione non solo economico-finanziaria - spiega il sindaco Luigi Brugnaro - In questi anni, e soprattutto nell’ultimo periodo, c’è stato un grande impegno di tecnici e dirigenti e sono molto soddisfatto del lavoro svolto ad ogni livello perché una macchina funziona bene se tutti gli ingranaggi girano a dovere. È senza dubbio positivo anche il miglioramento che c’è stato nei rapporti con i Comuni, con la maggior parte dei quali abbiamo tessuto ottime relazioni».