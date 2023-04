Associazioni in presidio al Municipio di Marghera per difendere 48 case

Venerdì notte solo l'ultimo tentativo di occupazione abusiva di una casa Ater a Chirignago, sventato dalla polizia che ha bloccato un uomo e una donna che si stavano arrampicando per cercare di raggiungere la terrazza ed entrare illegalmente nell'immobile. Il tema della casa è sempre più delicato e urgente, e comprende anche il tema dell'abbattimento delle palazzine con 48 appartamenti Ater vuoti in piazza Mercato a Marghera. La demolizione fa parte del progetto di riqualificazione che la giunta ha licenziato per tutta l'area che prevede un investimento di 4 milioni di fondi Pnrr.

Le organizzazioni Comitato ViviAmo Marghera, Marghera Oggi 2.0, Marghera Oggi+ e Consulta Civica Veneziana sulla casa hanno presidiato il Consiglio di Municipalità martedì sera, che aveva all'ordine del giorno la presentazione della delibera, dopo che al mattino in commissione consiliare alcuni consiglieri avevano espresso le loro perplessità a riguardo, specie sui costi dell'abbattimento delle case e quelli per eventuali bonifiche del terreno.

«Siamo sbalorditi che si possano usare quasi 4 milioni di fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza per smantellare il diritto ad ottenere una casa in un luogo dignitoso e comodo ai servizi di prima necessità e ai mezzi di trasporto pubblico. Di quale inclusione sociale, stiamo parlando? - chiedono i comitati - Un progetto che non tiene conto della valorizzazione della piazza e dei suoi elementi (case Erp e ex asilo Sacro Cuore), memoria storica collettiva su cui si fonda il vincolo paesaggistico del quartiere Città Giardino e scollegato da tutti gli altri progetti urbanistici previsti a Marghera come la super questura e il progetto mastodontico di via Ulloa. Questo disegno, commentano - è distante dalle reali esigenze dei cittadini anche nell'ottica di funzioni culturali e ricreative».

L'abbattimento comporta un esborso di circa 500 mila euro. «Sono alloggi - spiegano Comitato ViviAmo Marghera, Marghera Oggi 2.0, Marghera Oggi+ e Consulta Civica Veneziana sulla casa - di cui nessuna relazione tecnica di Insula dichiara l'abbattimento ma ne propone la loro manutenzione a un costo di 1.849.577 euro».