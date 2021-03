AstraZeneca sospeso. La Regione: «I vaccini già programmati saranno fatti con Pfizer e Moderna»

Aifa ha disposto il divieto di utilizzo in via precauzionale e in attesa del pronunciamento dell'Ema. L'Ulss 3 conferma gli appuntamenti agli anziani, mentre il personale scolastico dovrà attendere

Il vaccino AstraZeneca è stato momentaneamente sospeso in tutta Italia. L'Aifa, agenzia italiana del farmaco, «ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale».

Vaccini garantiti agli anziani con Pfizer e Moderna

La Regione Veneto ha recepito il provvedimento e disposto a sua volta la sospensione con effetto immediato. La programmazione dei prossimi giorni che ne prevedeva l’utilizzo è stata annullata e l'offerta dovrà essere ripianificata. Questo vale anche per le aziende sanitarie veneziane, le Ulss 3 e 4, che in questi giorni sono impegnate nella somministrazione al personale scolastico e agli anziani. La Regione ha comunicato che «saranno regolarmente effettuate le vaccinazioni previste con gli altri vaccini disponibili (Pfizer e Moderna), con priorità per soggetti anziani e ad elevata fragilità».

Conferme via sms

L'Ulss 3 Serenissima ha confermato di essere impegnata a mantenere, utilizzando in sostituzione i vaccini Pfizer e Moderna, tutte le prenotazioni che erano previste con AstraZeneca per soggetti anziani e ad elevata fragilità. L'attività vaccinale di domani e dei giorni successivi proseguirà quindi per queste categorie e gli utenti che avevano già avuto un appuntamento ne hanno ricevuto la conferma via sms. La vaccinazione viene invece temporaneamente sospesa per gli operatori della scuola, che hanno ricevuto un sms che li avvisa dell’annullamento della seduta, e che saranno ricontattati per programmarne un'altra. Quanto ai vaccini di oggi, lunedì, là dov'è stato possibile si è intervenuti già dal pomeriggio con il vaccino sostitutivo Pfizer; gli altri saranno invece richiamati per la somministrazione di Pfizer o Moderna tra domani e dopodomani. Sul proprio sito internet, l'Ulss 3 Serenissima aggiorna costantemente le informazioni.

Sospensione precauzionale

In Veneto sono state distribuite 194 mila dosi di AstraZeneca, di cui 68.154 somministrate. Inoltre è attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che, finora, non ha fatto registrare episodi di rilievo, ma solo eventi non rilevanti e attesi dopo la somministrazione di un vaccino.

L'Aifa, in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, ha comunicato che valuterà «congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione». L'Aifa, infine, renderà nota «tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose».