Aggressione in bus, esagitato se la prende con l'autista e rompe i finestrini del mezzo Actv

Ancora un attacco a un autista e danni a un bus dell'Actv. Questa volta a tornare in deposito con i finestrini frantumati è stato il mezzo della linea N1, partito all'una e venti da Venezia nella notte fra Natale e Santo Stefano e arrivato in stazione a Mestre a manca un quarto alle due.

Un passeggero alterato, che pretendeva di scendere subito dopo la ripartenza del bus in un punto privo di fermata, ha preso i martelletti in dotazione al veicolo per la sicurezza del mezzo di linea e in pochi minuti ha rotto due finestrini, mentre l'autista da solo e potenzialmente in pericolo chiamava la polizia. Prima dell'arrivo delle Volanti della Questura, invece di fermarsi, il passeggero fuori controllo ha continuato a maneggiare il martelletto mandando in frantumi altri tre vetri. Lo stesso uomo pare fosse stato fermato due sere prima perchè aver rotto la vetrata di un negozio.