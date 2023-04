Episodi di aggressività e disagio ​all'ospedale dell'Angelo

Due diversi episodi di aggressività e grave disagio si sono verificati nella mattinata di giovedì all'ospedale dell'Angelo di Mestre, entrambi gestiti in collaborazione tra servizi ospedalieri, operatori del punto di polizia e pronto soccorso.

Nel primo caso, un uomo originario del Friuli Venezia Giulia, in evidente stato di disagio, si è accanito su alcune installazioni nel piazzale esterno dell'ospedale. Una volta entrato nella hall, ha poi proseguito con i gesti vandalici fino a tentare di dar fuoco, nel camminamento tra i giardini interni, al proprio giubbotto. Una volta fermato, sarebbe stato trovato in possesso di uno zainetto e un cellulare rubati, poi restituiti al proprietario.

Nel frattempo, nei pressi del pronto soccorso, un giovane originario del Medio Oriente avrebbe cominciato a stracciare i propri documenti e imprecare contro le auto in ingresso nell'area ospedaliera. Anche in questo caso, la situazione è stata ricondotta alla normalità solo grazie all'intervento del personale della direzione dell'Angelo, della sicurezza interna e degli operatori di polizia.

Entrambi i soggetti hanno proseguito con atteggiamenti aggressivi e atti inconsulti anche una volta bloccati dagli operatori della sicurezza. Per il primo si è prospettato un ricovero nel reparto di Psichiatria e un successivo trasferimento in una struttura sanitaria del territorio di provenienza; il secondo è piantonato dalle forze dell'ordine in pronto soccorso, dove sono in corso di verifica la sua situazione personale e le condizioni sanitarie.

«La direzione dell'Ulss 3 Serenissima - si legge in nota - ringrazia i propri operatori, la sicurezza dell'ospedale e la polizia per il duplice intervento che ha permesso di evitare ulteriori e più seri problemi agli utenti presenti all'Angelo e alle strutture dell'ospedale».