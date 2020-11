Si masturba lungo la strada in via Fratelli Bandiera, denunciato

Era lì, sul ciglio della strada, di fronte alle auto che passavano, con i pantaloni abbassati. Si stava masturbando, nell'attesa che una delle prostitute lì vicine si liberasse per contrattare una prestazione. Un 30enne di nazionalità senegalese residente a Mestre è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

L'episodio risale a mercoledì. Erano le 19 quando l'uomo è stato intercettato e bloccato lungo via Fratelli Bandiera, a Marghera, dalla polizia locale che in questi giorni è impegnata in una serie di controlli in zona proprio per contrastare il fenomeno della prostituzione. Sono state quattro, in totale, le sanzioni elevate ai clienti a Marghera, soprattutto in orari a ridosso del coprifuoco, che scatta alle 22.

Nei guai sono finiti un 51enne italiano residente a Padova, un cittadino croato di 41 anni di Favaro Veneto, un 24enne di origine albanese residente a Marghera e un uomo di nazionalità romena, di 53 anni, di Dolo. Dal comando fanno sapere che la sanzione complessiva per avere fatto salire in auto una prostituta in zona interdetta, e l'eventuale mancato uso della mascherina, ammonta a circa mille euro.