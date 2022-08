I giovani attivisti in piazza San Marco per il clima

«La crisi climatica è qui, cosa avete intenzione di fare?». È questo l'interrogativo che gli attivisti di Fridays For Future e Rise Up 4 Climate Justice, riunitisi questa mattina in piazza San Marco a Venezia, pongono alla classe politica. «Se volevate vedere l’altro lato della medaglia della siccità di questi mesi, eccolo davanti ai nostri occhi. - hanno sottolineato nel corso del sit-in - Quello che si è abbattuto due giorni fa sul centro e nord Italia non è stato un normale acquazzone estivo».

Nel sottolineare i danni causati dai nubifragi, non ultimi quelli di Venezia e Chioggia, gli attivisti hanno puntato il dito contro la Regione, colpevole, per loro, di aver dichiarato lo stato di emergenza, «come se politiche emergenziali potessero compensare un problema strutturale, in una delle regioni più famosa per la cementificazione. Sappiamo che Venezia rappresenta una front-line della crisi climatica in Europa. Se non sarà l’acqua dal cielo, sarà quella del mare a colpirci».

L'iniziativa è stata anche l'occasione per annunciare il Venice Climate Camp, che si terrà al Lido di Venezia dal 7 all'11 settembre. Sarà la terza edizione del campeggio climatico, veneziano che anche quest’anno ospiterà centinaia di persone da tutta Europa e da diverse parti del Mondo, che insieme daranno vita a dibattiti e azioni dirette, che convergeranno nella marcia per il clima del 10 settembre.