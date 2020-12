Il Mose è attivo. Le paratoie restano sollevate fino a domenica pomeriggio

È stato attivato il sistema Mose venerdì sera, in previsione della marea a 135 centimetri che secondo il centro maree del Comune di Venezia dovrebbe verificarsi tra stanotte e sabato, alle 2.40. Sono invece attesi 105 centimetri alle 13.15 sabato, mentre nella notte tra sabato e domenica l'acqua alta toccherebbe per la seconda volta i 135, secondo i grafici del centro previsionale veneziano, alle 2.55 e 120 centimetri poi domenica all'una e 40 del pomeriggio. Le previsioni meteo mare indicano forti venti di scirocco, almeno fino a domenica, con temperature in rialzo di diversi gradi, anche durante la notte, per tutto il weekend. Si è deciso che le paratoie resteranno sollevate fino a domenica pomeriggio. Per garantire la funzionalità portuale, nel pomeriggio di sabato, alcune paratoie della bocca di porto di Malamocco, saranno abbassate solo per il tempo necessario a far transitare alcune navi.

Sul fronte della terraferma è allerta per le piene dei corsi d'acqua in tutto il Veneto e per il maltempo, già da venerdì pomeriggio. L'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin ha riunito nel pomeriggio l’unità di crisi, nel corso della quale è stata ritenuta necessaria la chiusura delle scuole per sabato nel Bellunese. «La situazione si sta evolvendo secondo quelle che erano le nostre previsioni – riferisce Bottacin – C’è particolare attenzione per il rischio valanghe, e c’è un rischio idraulico forte nell’alto trevigiano e nel Veneto orientale, ma stiamo monitorando attentamente tutto il territorio».