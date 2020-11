Marghera, vandalo decapita la statua della Madonna

Nelle prime ore della scorsa notte, verso l'una, la statua della Madonna di Piazzale Giovannacci a Marghera è stata oggetto di un atto vandalico: qualcuno le ha decapitato la testa e mozzato le mani. Grazie al sistema di videosorveglianza, il responsabile è già stato identificato e denunciato.

Intervento della polizia

A dare l'allarme è stato un residente, il quale ha assistito a ciò che era successo e ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate le volanti, che hanno sentito la testimonianza e avviato le ricerche in base alla descrizione del vandalo. Lo hanno trovato poco più tardi, non distante: un trentunenne palestinese, regolare in Italia e titolare di un documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Belgio. Le immagini acquisite da una delle telecamere in zona hanno confermato l'identità dell'uomo, che è stato denunciato per il reato di offese ad una confessione religiosa tramite danneggiamento di cose.

La condanna del sindaco

«Un gesto che offende la nostra città, la nostra storia e i nostri valori - è il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro -. Una ferma condanna per un atto vile, che mira a ferire la nostra sensibilità. Ho subito dato disposizione ai tecnici dei lavori pubblici perché la statua sia prontamente riparata e riportata al suo splendore». I lavori di ripristino sono «già avviati», ha aggiunto il sindaco.