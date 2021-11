Atvo, bando per i primi 4 bus elettrici con stazione di ricarica nel nuovo terminal di San Donà

Atvo segue le orme di Actv e introduce nella flotta i primi 4 autobus full electric: a breve sarà avviata la gara di acquisto dei nuovi mezzi che, come spiegato dall'azienda di trasporti del Veneto orientale, andranno ad aggiungersi ad altri 28 bus a basso impatto ambientale la cui attivazione è prevista entro la fine dell'anno. Le colonne di ricarica elettrica sorgeranno nel terminal in costruzione nell'area di Porta Nuova, ampia zona in via di riqualificazione a San Donà di Piave. Il terminal, la cui conclusione è prevista per la fine del 2022, è collocato tra le vie Pralungo ed Ereditari, a ridosso della cosiddetta "cantina dei talenti".

Il presidente di Atvo, Fabio Turchetto, commenta così i progetti di sviluppo: «L'azienda, anche durante la pandemia, non ha mai smesso di investire perché crediamo nelle nuove tecnologie e nel rispetto dell’ambiente. Negli anni sono cresciuti i progetti e gli interventi, il tutto secondo le linee guida del socio di maggioranza, la Città metropolitana». Il direttore Stefano Cerchier specifica: «Con questi 28 bus sale a 118 il numero di mezzi acquistati da Atvo dal 2018: siamo orgogliosi di questo lavoro, che si sta concretizzando anche dal punto di vista strutturale con la realizzazione delle nuove autostazioni di San Donà e Portogruaro».

Il progetto, infatti, rientra in un piano di sviluppo di ampio respiro, come spiegato dal delegato metropolitano Saverio Centenaro: «Realizzare sul territorio una mobilità più sostenibile è uno degli obiettivi della Città metropolitana: assieme alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, l'ente promuovere e incentiva l’acquisito e l’uso di mezzi ecologici per il trasporto pubblico. Meno inquinamento e più collegamenti messi in rete, questo il futuro che ci piace».