Intitolato a Emanuele Severino l'Auditorium Santa Margherita

Ca' Foscari ha intitolato oggi a Emanuele Severino, tra i più grandi filosofi del Novecento, scomparso nel 2020, l'Auditorium Santa Margherita a Venezia. Laureato all'università Cattolica di Milano nel 1950, nel 1970 approdò all'ateneo lagunare, dove contribuì alla costituzione della facoltà di Lettere e filosofia.

«Questo luogo è una delle sedi più prestigiose dell'ateneo - ha commentato nel corso della cerimonia la rettrice, Tiziana Lippiello - ed è con viva commemorazione che intendiamo intitolarlo a Severino, filosofo di caratura internazionale. Intere generazioni di allievi hanno partecipato alle sue lezioni, ai suoi indimenticabili seminari». Per la figlia, la professoressa Anna Severino, il padre «sarebbe stato intimamente commosso per la partecipazione e l'affetto, per le persone intervenute oggi, e per i giovani a cui ha dedicato gran parte della sua attenzione».

Dopo la laurea con una tesi su Heidegger e la metafisica, Severino ottenne una cattedra di filosofia Morale alla Cattolica, prima di arrivare a Venezia, dove costituì il direttivo dell'istituenda facoltà di Lettere e filosofia. A Ca' Foscari insegnò Logica, Storia della filosofia moderna e contemporanea, e filosofia teoretica. Raggiunti i limiti di età per l'insegnamento, nel 2005 diventò professore emerito.