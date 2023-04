La tariffa per un giro in gondola di 30 minuti sale a 90 euro

Il tour in gondola a Venezia diventa più caro. A partire dal 1° novembre 2023 la tariffa fissa sarà di 90 euro durante il giorno e di 110 euro in orario serale. A decidere l'aumento di 10 euro rispetto ai prezzi attuali è stata la giunta comunale di Venezia, attraverso una delibera approvata in data 20 aprile. Il regolamento per l'esercizio del servizio di gondola, infatti, prevede che le condizioni economiche del servizio siano determinate direttamente dal Comune. Restano confermati i tempi di percorrenza: 30 minuti di giorno, 35 di sera.

L'attuale prezzo di 80 euro (100 per la notte) era in vigore dal 2006. Nel 2014, invece, la giunta aveva ridotto i tempi del tour in gondola, portandoli da 40 a 30 minuti. Il nuovo aggiornamento tariffario si basa su una rivalutazione automatica dell'indice Istat, che è prevista ogni 5 anni ma che non era ancora stata applicata. Ora, accogliendo la richiesta dell’associazione gondolieri, la giunta ha «ritenuto opportuno, visto il mancato adeguamento delle suddette tariffe nel 2019 e l'inflazione del 2022, avanzare la proposta di aumentare la tariffa da nolo», considerando «una variazione Istat dei prezzi pari al +12,59% intervenuta tra il 2014 ed il 2022».

La delibera, infine, conferma la rivalutazione automatica su base Istat ogni 5 anni e stabilisce l’obbligo di esposizione delle tariffe anche nelle rive di carico e scarico passeggeri, secondo i modelli forniti dall’amministrazione comunale.