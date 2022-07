Aurora Maria Casarin, unica studentessa dello Stefanini diplomata con lode

Aurora Maria Casarin, unica studentessa del liceo Stefanini ad essersi diplomata con lode tra altri tredici "cento", è stata ricevuta questa mattina dalla presidente del consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano.

La giovane, che ha appena concluso l’indirizzo linguistico ed è iscritta al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia dove studia pianoforte, ha le idee molto chiare sul proprio futuro. Frequenterà la facoltà di giurisprudenza all’Università Luiss “Guido Carli” di Roma con l’obiettivo di coronare un sogno: lavorare per la Corte Costituzionale. La giovane infatti ha spiegato di amare molto i temi della giustizia e della legalità tanto da volerli far diventare la sua professione per trasmettere le sue conoscenze ad altri giovani. Già ora Aurora Maria Casarin fa parte della Consulta dei ragazzi dell’Associazione nazionale magistrati, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della legalità e della pace nelle scuole.

La presidente Damiano ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno e la determinazione della neodiplomata, che questa mattina era accompagnata dal suo papà. «Da anni l’Amministrazione comunale ha avviato progetti, - ha spiegato - in sinergia con gli Istituti scolastici, per diffondere la cultura della legalità, far conoscere le regole della democrazia e l’importanza della partecipazione. Vedere una giovane ragazza così motivata e preparata è davvero significativo».