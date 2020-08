Austin Daye della Reyer positivo al coronavirus: in isolamento

La società Umana Reyer ha comunicato che il giocatore di basket Austin Daye è risultato positivo al coronavirus dopo che, arrivato a Venezia, era stato sottoposto ad esami medici. Da venerdì, giorno del suo arrivo, l'atleta è in isolamento domiciliare e continuerà ad essere monitorato. Sta bene ed è asintomatico.

Scrive la società: «Grazie al gran lavoro dello staff medico e organizzativo dell’Umana Reyer e del supporto del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 3 Serenissima è stato possibile individuare immediatamente la positività dell’atleta e provvedere al suo isolamento come da protocolli. Il tampone è stato inviato all’Istituto superiore di sanità per lo studio dell’Rna e la verifica sull’eventuale mutazione del virus, in quanto contratto negli Stati Uniti».

La società tutta fa «un grosso in bocca al lupo a Austin Daye per una pronta negativizzazione e ritorno in campo».