Assalto in casa a Cavallino Treporti, fermato un complice

È finito in manette a Maserada sul Piave (Treviso), poche ore dopo i fatti, un uomo accusato di essere il complice del gruppo di rapinatori entrato in azione domenica sera nell'abitazione della famiglia Biondo, a Cavallino Treporti. Avrebbe “scaricato” dalla sua auto i tre banditi che poi hanno fatto irruzione nella casa di via Pordelio, dove è nata una violenta colluttazione con Maurizio Biondo e il figlio Alberto, rimasto ferito da un proiettile che lo ha raggiunto alla gamba.

L'uomo in stato di fermo è Sandro Levak, un nomade di 55 anni nato a Roma e residente a Maserada, con precedenti penali per truffa, furto aggravato ed estorsione. Come scrive TrevisoToday, il 55enne, difeso dall'avvocato Andrea Zambon, si trova ora rinchiuso nel carcere di Treviso e sosterrà l'udienza di convalida del fermo domani, 22 febbraio, in attesa delle decisioni della procura di Venezia.

Il tentativo di rapina era avvenuto attorno alle 19 di domenica 18 febbraio. I malviventi, a volto coperto, erano entrati in azione quando era già buio. Il loro obiettivo era un'abitazione piuttosto isolata, una villetta che si trova in località Ca' Ballarin. Una volta dentro i banditi avrebbero incontrato per primi gli anziani proprietari, genitori di Maurizio Biondo, che occupano un appartamento ricavato al primo piano dello stabile. Le urla hanno attirato l'attenzione del resto della famiglia, che è subito scesa in aiuto.

A quel punto è nata una colluttazione tra i proprietari e gli intrusi, che avrebbero colpito Maurizio Biondo al capo con il calcio di una pistola (più tardi è stato curato dai sanitari di Jesolo) e poi sparato al figlio Alberto, colpendolo all'altezza del ginocchio. Il 33enne è stato portato in elicottero all'ospedale di Mestre, dopo l'operazione, si trova in condizioni stazionarie e non in pericolo di vita. Dopo aver fatto fuoco i tre avrebbero deciso di desistere e sono scappati facendo perdere le loro tracce.

I carabinieri del Nucleo operativo di San Donà sono arrivati a Levak dopo aver analizzato le immagini di un rilevatore di targhe comunale e le telecamere di sicurezza. Poco prima della rapina l'automobile di Levak, una Opel Astra di colore bianco, si sarebbe fermata nei pressi di una rotonda a circa 50 metri dalla casa presa di mira. A quel punto sarebbero scesi tre uomini che avrebbero raggiunto l'abitazione in tutta fretta. Ad avvalorare la presenza del 55enne sui luoghi della tentata rapina c'è anche la testimonianza di una persona che sostiene di aver visto un uomo salire rapidamente sulla Opel Astra una volta sentito il rumore dell'elicottero del 118. I tre banditi si sarebbero dati alla fuga a bordo di una seconda auto rubata, ripresa ancora una volta all'altezza del varco di Cavallino Treporti e seguita, 7 minuti più tardi, dalla Astra di Levak.

Il 55enne è stato arrestato nella sua abitazione alle 3 del mattino successivo. Oltre al mezzo gli sono stati sequestrati anche tre telefonini. Il nomade, sorpreso dai carabinieri, avrebbe avuto indosso gli stessi abiti notati dal testimone. «Il mio cliente - spiega l'avvocato Andrea Zambon - dice che si trovava a Cavallino Treporti per ragioni personali e di non aver avuto alcun passeggero a bordo del veicolo. È totalmente estraneo alla vicenda».

Ma le modalità dell'assalto indicherebbero che banda sarebbe stata composta da persone non professioniste, che potrebbero avere anche lasciato tracce all'interno della macchina. Gli accertamenti che saranno svolti nei prossimi giorni certamente potranno dire di più.