Centinaia di autisti ai seggi: Actv taglia le corse per le elezioni europee

Avm/Actv informa che, in occasione della tornata elettorale e in previsione delle assenze conseguenti agli impegni assunti da operatori di esercizio Actv di qualità di scrutatore o presidente di seggio o rappresentanti di lista, i servizi di trasporto pubblico saranno rimodulati, come capita spesso in occasione di elezioni. Si parla quest'anno di circa 200 dipendenti Actv, in prevalenza autisti, che hanno assunto l'impegno presso i seggi. Un numero significativo, che combinato con la contemporanea carenza di personale strutturale e la compresenza di operatori in ferie in questo periodo, porterà a modifiche e cancellazioni.

Per ora sono state comunicate le modifiche alle linee di navigazione nelle giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 giugno 2024: saranno sospese la linea DMP, NM, 1 (la linea 2 sarà modificata con fermate straordinarie), 6, 7, 8, 10,15. Modificare invece le linee N, 2, 11, 12, 14, 17. Tutte le info qui. Le modifiche alle linee automobilistiche saranno comunicate a breve.

Il numero di autisti e dipendenti Actv che ha scelto di lavorare ai seggi è più alto del solito, seppur da sempre i dipendenti pubblici (non comunali) costituiscano la maggioranza degli scrutatori, potendo beneficiare, a differenza dei lavoratori precari o disoccupati, di giorni di riposo dopo le sessioni ai seggi. Facile legare questa scelta, individuale, di molti lavoratori Actv, allo stress lavorativo più volte denunciato dagli autisti. Solo il 5 giugno il consigliere comunale del Pd Giuseppe Saccà aveva presentato «un'interrogazione per chiedere conto di quanto sta accadendo e soprattutto per sollecitare l’amministrazione e ACTV ad intervenire quanto prima con maggiori risorse e mettere in campo una programmazione di lunga durata per garantire la copertura dei turni e il turnover di marinai e piloti in modo che le corse previste possano svolgersi senza problemi. Purtroppo si prospetta un’altra estate fatta di battelli pieni, tensioni e disservizi che la città di Venezia non merita, una situazione alla quale si potrebbe ovviare con politiche e risorse adeguate».