Auto scivola dal parcheggio nel canale

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, la mattina del 18 marzo, per il recupero di un'auto finita in un canale lungo via Isonzo, a Campagna Lupia. La causa, probabilmente, è stato un problema del freno di stazionamento. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’auto era stata parcheggiata in un piazzale, in leggera pendenza. A un certo punto si è mossa autonomamente scivolando in acqua. I pompieri, arrivati da Mira e Mestre con l’autogru e da Vicenza con il nucleo sommozzatori, hanno imbragato e recuperato l’auto, che è stata portata via dal carro attrezzi. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni, iniziate alle 10.15, sono terminate alle 13.