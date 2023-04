Dolo, danni alle gomme delle auto in sosta: identificato il responsabile

È stato identificato il presunto autore di una serie di danneggiamenti avvenuti di recente in via San Giovanni Bosco, a Dolo. Si tratta di una persona che, in più di una occasione, avrebbe tagliato le gomme delle automobili parcheggiate nei nuovi posteggi realizzati dall'amministrazione comunale.

Fondamentale è stata la collaborazione dei residenti, che hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine. Gli investigatori sono riusciti quindi a risalire all'identità del responsabile, che la scorsa notte era tornato in azione, munito di coltello, pronto a colpire una delle automobili.

«La possibile imputazione di reato che si configura - spiega il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto - è quella di danneggiamento. Un fatto grave che, se confermato, testimonia una azione illecita vergognosa, alla quale, grazie alla collaborazione dei cittadini, si intende mettere la parola fine. Invitiamo - conclude il sindaco - tutti coloro che nella stessa via avessero subito danneggiamenti simili dopo l'intervento riorganizzativo dei parcheggi, a recarsi alla tenenza dei carabinieri per sporgere denuncia e ricevere le indicazioni utili alla richiesta di risarcimento del danno subito».