Parcheggia l'auto d'epoca direttamente in spiaggia, scatta la multa

Ha deciso di parcheggiare direttamente in spiaggia con l'auto d'epoca del padre: una bravata che non è passata inosservata agli agenti della polizia locale di Eraclea che ha identificato il veicolo attraverso la targa immortalata dalle videocamere della zona. Come riporta Veneto Orientale Informazione, l'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica: poco più di 200 euro la sanzione per il proprietario, colpito dal provvedimento per occupazione del demanio marittimo.

Auto a noleggio... senza patente

E' andata peggio nelle stesse ore ad un 18enne originario di Brescia, pizzicato a guidare un'auto a noleggio con cinque persone a bordo nonostante non avesse la patente. Per lui maxi multa di 5mila euro. Colpita anche l'agenzia di autonoleggio: la polizia locale ha deciso infatti di sanzionarla per incauto affidamento.