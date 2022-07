Auto sportiva a fuoco al campeggio Isamar

Un'auto sportiva ha preso fuoco domenica mattina, poco dopo l’alba, all'interno del campeggio Isamar di Isola Verde a Chioggia, in via delle Nazioni Unite, dove era stata messa in sosta. I vigili del fuoco allertati per il rogo sono intervenuti per domare le fiamme, circoscrivere l'incendio e mettere in sicurezza l'area, una zona densa di vegetazione e arbusti, prima che il fuoco potesse espandersi ulteriormente. Grazie alla rapidità dell'intervento, nessuno è rimasto coinvolto e le fiamme che hanno avvolto la macchina sono state domate in tempo.

Il conducente dell'auto sportiva che mentre è successo il fatto la stava guidando, mentre percorreva la strada si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre l’auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati dal locale distaccamento con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento con la schiuma l’auto andata irrimediabilmente distrutta, evitando l’incendio degli alberi. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco.