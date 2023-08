Macchina a fuoco vicino al ponte della Libertà

Intervento dei vigili del fuoco alle 7 di questa mattina, 17 agosto, per un’automobile andata in fiamme alla fine del ponte della Libertà, in direzione Mestre, sulla carreggiata adiacente alla linea ferroviaria. Nessuna persona è rimasta direttamente coinvolta: la persona alla guida è uscita dall'abitacolo autonomamente, senza riportare conseguenze.

Ad andare a fuoco è stata una Volvo alimentata a gpl. Le squadre di pompieri, arrivate da Mestre, hanno spento l'incendio con l'ausilio di un’autopompa e di un’autobotte. Durante le operazioni di spegnimento è stato chiusa la circolazione in transito per la terraferma. Le operazioni si sono concluse un paio d'ore più tardi, alle 9. L'automobile è stata rimossa.