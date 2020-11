Auto in fiamme in un parcheggio condominiale

Un'automobile è andata in fiamme nella serata di domenica, poco prima delle 21, a Pramaggiore. Si trovava nel parcheggio di un condominio in via Roma, non distante dall'ufficio postale. L'incendio non ha coinvolto altre cose o persone, ma ha attirato parecchio l'attenzione degli abitanti del luogo, che hanno sentito rumori simili a scoppi di petardi.

I residenti hanno lanciato l'allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, domando il rogo. I tecnici dei pompieri hanno svolto le prime indagini sull'episodio per accertare l'origine delle fiamme e per ora le ipotesi sono aperte, anche se sembra verosimile che la macchina abbia avuto un guasto e che quindi si sia trattato di un fatto accidentale. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 22.