Macchina rovesciata in strada, salvo il giovane alla guida

Forse un colpo di sonno ha causato la perdita di controllo di una macchina che ieri sera è finita completamente rovesciata in mezzo alla carreggiata, all'altezza di Orgnano (Spinea). Erano circa le 22.30. C'erano persone nelle vicinanze che si sono subito preoccupate delle condizioni dell'uomo alla guida: un giovane, che fortunatamente è rimasto cosciente e non avrebbe riportato ferite gravi.

L'auto si è ribaltata a ruote all'aria con il tettuccio schiacciato sull'asfalto e la parte anteriore distrutta. Solo un caso che chi era alla guida non si sia ferito in modo serio. I passanti hanno chiamato il 118 che ha soccorso il conducente, mentre il carro attrezzi ha liberato la strada. Chi abita nelle vicinanze sentendo le sirene del 118 si è preoccupato e avvicinandosi al punto in cui si trovava la macchina ha scattato la foto condividendola sulla pagina del gruppo Facebook "Cosa succede a Spinea". Nei commenti qualcuno ha lamentato il ripetersi sullo stesso tratto di incidenti, forse dovuti alla rotonda che si trova poco prima arrivando dal centro di Spinea. I veicoli che l'affrontano non sempre probabilmente lo fanno con una velocità adeguata.