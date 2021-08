Gli autobus del Lido ora sono interamente "full electric"

Trenta autobus in tutto, costati 21 milioni di euro, a cui se ne aggiungono 6 per le infrastrutture di supporto

Il progetto di elettrificazione del trasporto pubblico nelle isole di Lido e Pellestrina, con l’ultima settimana di agosto 2021, prende pienamente corpo. Dopo un periodo sperimentale, si avvia così la prima rete urbana di autobus "full electric" a minimo impatto ambientale e acustico, con minori emissioni in atmosfera.

Trenta autobus "full electric" al Lido

I 30 autobus della rete sono oggi presenti al Lido di Venezia, utilizzati sulle linee A, C, CA e V, a servizio della cittadinanza residente e dei visitatori. Sono dotati di 88 posti, di cui 27 a sedere, e 2 postazioni per disabili; tra le dotazioni di bordo ci sono porte usb, monitor per le informazioni all’utenza e un circuito audio-video. I nuovi bus elettrici saranno impegnati nelle prossime settimane nel servizio per la 78. Mostra del Cinema. Per l'acquisto dei veicoli e la realizzazione delle infrastrutture di supporto sono stati spesi 27 milioni di euro.

I nuovi bus elettrici rappresentano un importante passo verso la svolta green. «La messa in esercizio del progetto bus elettrici rappresenta un simbolo di come si possa investire, pur in un momento generale di difficoltà economico-finanziaria, grazie all’uso oculato delle risorse, alla ricerca attenta delle fonti di finanziamento e alle competenze progettuali», ha riferito l'assessore al Bilancio, Michele Zuin. «Oggi i frequentatori del Lido si trovano con un servizio migliore, silenzioso e realmente green. - ha aggiunto Renato Boraso, assessore ai Trasporti - E proseguiremo in questa direzione».