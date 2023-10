Tragedia di Mestre, i primi risultati dell'autopsia

Le prime risposte dell'autopsia eseguita sull'autista del bus caduto dal calvalcavia a Mestre escluderebbero chiare evidenze di un malore dell'uomo mentre era alla guida. L'esame, come riporta il Corriere del Veneto, non avrebbe individuato problemi di qualche natura al cuore. Si tratta di risultati parziali perché l'esame, del quale la procura di Venezia ha incaricato i medici legali Guido Viel e Roberto Rondolini, prosegue con ulteriori accertamenti. Uno di questi, importante al fine della relazione finale, è in programma la prossima settimana.

Il procuratore capo Bruno Cherchi aveva spiegato a inizio settimana che per un'analisi autoptica completa ci sarebbero voluti almeno una decina di giorni. L'ipotesi del malore, comunque, è solo una di quelle prese in considerazione: un'altra possibilità è quella di un guasto dell’autobus, come un malfunzionamento dei freni o dei sistemi di controllo. Il 25 ottobre ci sarà la perizia sul guardrail del cavalcavia, che era vecchio e probabilmente inadeguato alla tenuta in caso di incidenti.

Nel frattempo tre persone risultano indagate: Roberto Di Bussolo, dirigente del settore viabilità della terraferma del comune di Venezia, Alberto Cesaro, funzionario del settore manutenzione, e Massimo Fiorese, amministratore delegato di La Linea, la società che gestisce il servizio di navetta di cui faceva parte l’autobus caduto, che stava trasportando dei turisti da Venezia al camping Hu di Marghera.