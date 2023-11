Flixbus e Itabus attivano le corse invernali tra Venezia e le località sciistiche

Tornano i collegamenti invernali diretti tra Venezia e le località sciistiche montane. In questi giorni due compagnie, Flixbus e Itabus, hanno annunciato l'attivazione delle rispettive corse per raggiungere dalla laguna le principali piste da sci del Veneto e del Trentino.

L'offerta di Itabus è connessa con i treni Italo: con un biglietto unico, valido per treno e bus, dall’8 dicembre sarà possibile viaggiare da 11 città italiane alla stazione di Mestre e qui, tramite il pullman dedicato, raggiungere le località di Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Le città servite sono Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Milano, Brescia, Desenzano, Verona e Vicenza.

Saranno attivi 6 collegamenti quotidiani, 3 di andata e 3 di ritorno. Per raggiungere Cortina ci sarà un bus da Mestre alle 12 (connesso con un Italo in partenza da Napoli alle 6:07 e con un altro in partenza da Milano alle 9:35), uno alle 13:15 (collegato con l’Italo in partenza da Termini alle 8:55) ed uno serale alle 20:05 (collegato con i treni che partiranno da Roma alle 15:55 e da Milano alle17:35). Da Mestre con Itabus si arriverà a Cortina, effettuando le varie fermate intermedie, in 2 ore e 30 minuti. Per chi parte da Cortina, invece, ci saranno 3 servizi: il alle 9 che raggiungerà Mestre alle 11:30 (da qui ci sarà in connessione il treno delle 12:17 per Napoli), poi quello delle 10:50 che arriverà a Mestre alle 13:24 (collegato ai treni delle 14:17 per Napoli e delle 14:09 per Milano) ed infine quello delle 15 che sarà a Mestre alle 17:30 (treno Italo in connessione alle 17:57 direzione Milano Centrale).

Trentino

La compagnia Flixbus, invece, si è affidata ad una partnership con FlySki per attivare una serie di servizi di collegamento tra Mestre, l'aeroporto Marco Polo di Venezia e le più note località trentine: circa 30 mete sciistiche in vari comprensori (Val di Fiemme, Val di Fassa, San Martino di Castrozza-Primiero e Bellamonte), con partenze dal 7 dicembre. Grazie al collegamento con Mestre e con l’aeroporto, il servizio potrà essere utile sia agli sciatori in partenza da Venezia e terraferma, sia per quelli provenienti da altre regioni e dall'estero.

Le corse di Flixbus saranno attive ogni fine settimana fino ad aprile, sia il sabato che la domenica, e nelle giornate di martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio. Il servizio si aggiunge alle tratte già operate per Trento, 3 corse giornaliere da Venezia, da Mestre e dall’aeroporto Marco Polo.