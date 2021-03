Veneto in zona rossa: quando serve l'autocertificazione

Da lunedì 15 marzo il Veneto sarà in zona rossa così come disposto dall'ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. A differenza delle fasce di rischio gialla e arancione, sono pochi gli spostamenti garantiti, di fatto solo per necessità strette (salute, lavoro) e per muoversi sarà necessario essere in possesso di autocertificazione.

Nel caso in cui non si disponga di autocertificazione, le forze dell'ordine sono in possesso di base di moduli prestampati; resta comunque il fatto che gli spostamenti dovranno essere giustificati.

Scarica QUI il modello di autocertificazione valida

Fac-simile dell'autocertificazione