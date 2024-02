Officina abusiva a Eraclea: all'interno veicoli in riparazione e operaio in nero

Aveva ricavato un'autofficina abusiva all'interno di un fabbricato privato nel territorio di Eraclea. A scoprirla, i carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro (Nil) in collaborazione con i militari della stazione di Eraclea: il titolare è stato denunciato alla procura della Repubblica e sanzionato per 30mila euro, mentre l'immobile e le attrezzature all'interno sono state poste sotto sequestro.

Quando sono intervenuti nell'officina, i carabinieri hanno riscontrato subito la presenza di numerosi macchinari e veicoli in corso di riparazione, oltre a un operaio italiano, non registrato, che svolgeva l'attività di meccanico da alcuni mesi: privo di copertura assicurativa e previdenziale, operava in un ambiente nel quale non erano rispettate le necessarie misure di sicurezza per lo svolgimento della professione.

Il proprietario, regolarmente iscritto alla camera di commercio di Venezia e Rovigo, interrogato dai militari, non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività. Nel corso del controllo, gli ispettori hanno riscontrato numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali la mancanza del documento di valutazione dei rischi aziendali, l'assenza di un impianto antincendio e di presidi sanitari, l'omessa formazione sulla sicurezza del lavoratore e consegna di dispositivi di protezione individuale, oltre che pessime condizioni igienico sanitarie dell'immobile.