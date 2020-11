Sorpreso alla guida senza assicurazione valida e con patente revocata

È stato fermato ieri sera per un controllo dagli agenti della polizia di locale di Jesolo, che lo hanno sorpreso al volante con patente revocata nel 2000 e copertura assicurativa scaduta. Per l'uomo, originario del Marocco ma residente in provincia di Belluno, è scattata una sanzione da 5100 euro e il fermo amministrativo del veicolo, appartenente alla compagna. A ciò si aggiunge un'ulteriore multa da 868 euro per possesso di assicurazione scaduta e una denuncia per uso di atto falso.

Auto sottoposta a fermo

Nel corso delle verifiche, il conducente non è stato in grado di esibire un documento personale di riconoscimento né tantomeno di dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia. È stata quindi avviata la procedura di fotosegnalamento e l’automobilista si è reso disponibile ad essere accompagnato presso il commissariato di pubblica sicurezza di Jesolo per espletare le procedure necessarie.